Arnaldo Ribeiro: Time do São Paulo de 2025 tende a ser pior; entenda

O time do São Paulo para o próximo ano não será melhor que o de 2024 por conta dos baixos investimentos no futebol para pagar as dívidas, explicou Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola desta sexta-feira (29).

Esse déficit fez com que o São Paulo, na janela do meio do ano, já não contratasse praticamente ninguém. Para o ano que vem, não tem dinheiro para contratar [...] A curto prazo, vai ser o time grande do Brasil que menos vai investir no futebol.