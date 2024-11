André Silva marca três durante jejum de Calleri e cria dúvida no São Paulo

De lá pra cá, André marcou três vezes e começa a ganhar força com o torcedor.

Desde a última vez que Calleri marcou, André Silva tem média de um gol a cada 92 minutos em campo. O jejum do argentino dura cinco jogos, mas não é o maior do ano ainda: ele ficou seis jogos sem marcar entre o gol contra o Nacional pelas oitavas da Libertadores e o último tento marcado, diante do Botafogo.

No total, a diferença entre os dois em média de gols por minuto fica na casa dos 70. Calleri marcou 14 vezes, com média de um a cada 285 minutos em campo; André Silva fez oito, com média de um a cada 212.

André Silva iniciou o ano em Portugal e, somando somente o desempenho dentro de 2024, anotou os mesmos 14 gols de Calleri, mas em 2530 minutos. O argentino soma 3991 minutos pelo Tricolor na temporada.