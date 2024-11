Renato Gaúcho: Técnico do Grêmio já se envolveu em outras polêmicas; veja

Renato Gaúcho acumula polêmicas com a imprensa à frente do Grêmio, mostrou o repórter Marinho Saldanha no De Primeira.

Ontem, após empate do Grêmio com o Cruzeiro pelo Brasileirão, o treinador ameaçou os jornalistas. Ele se irritou com uma pergunta sobre a avaliação da equipe sob seu comando.