Renato se irrita e ameaça jornalistas: 'O torcedor conhece alguns de vocês'

Renato Gaúcho, do Grêmio, se irritou e ameaçou jornalistas em entrevista coletiva após o empate diante do Cruzeiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro que acabou em 1 a 1 (assista abaixo). O técnico não gostou de um questionamento sobre sua própria avaliação no comando do clube.

O que ele falou?

Irritação com "mentiras". "Se continuarem mentindo, vou dar nome aos bois. Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso e alguns de covardes, que estão se aproveitando da situação do Grêmio."

Ameaça. "Vocês também têm família, também têm filhos no colégio e também andam por aí. O torcedor conhece alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também."