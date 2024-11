Não foi só Mbappé: Vini Jr também sofreu com 'túnel polêmico' da Champions

Mbappé foi ignorado pelo companheiro de Real Madrid Jude Bellingham na derrota para o Liverpool na última quarta-feira (27), mas não foi o único merengue a sofrer no túnel de acesso durante um jogo de Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Mbappé foi conversar com Bellingham, mas o camisa 5 deixou o companheiro falando sozinho e preferiu as companhias de Rudiger e Brahim Díaz. O camisa 9, frustrado, encostou na parede e aguardou a equipe subir para o gramado do Anfield.