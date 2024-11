Leila pede calma, exalta DNA do Palmeiras e diz: 'O campeonato não acabou'

O que aconteceu

Leila repetiu os discursos do técnico Abel Ferreira e do goleiro Weverton. Logo após o revés no Allianz Parque, a dupla destacou que o campeonato ainda não havia terminado e que o Palmeiras lutaria até a última rodada.

Classificação e jogos Brasileirão

A gente tem dois jogos e ainda tem chance de ser campeão. A gente vai lutar até o fim. Weverton, goleiro do Palmeiras

Após a derrota, o Palmeiras estacionou nos 70 pontos e não depende apenas de si para ser tricampeão. O clube paulista depende de um tropeço do Botafogo nas duas últimas rodadas para ter uma chance de levantar a taça do Brasileirão.

Já o Botafogo precisa de quatro pontos para garantir o título. O time carioca tem 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, e enfrenta Internacional e São Paulo nas rodadas finais.

O clube paulista encara o Cruzeiro na quarta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada. O Palmeiras se despede de 2024 contra o Fluminense, no dia 8 (domingo), no Allianz Parque.