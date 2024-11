Cruzeiro: Seabra cita jogadores diferenciados e faz autocrítica de passagem

Isso é um dos entregáveis do trabalho do treinador, ter um jogo interessante, que seja atrativo, que dê resultado, além de contribuir para o desenvolvimento dos jogadores. Dentro desse aspecto, ter jogadores convocados para a seleção brasileira. Fiquei muito feliz. No começo do ano, cheguei a conversar com o Matheus sobre isso e ele vislumbrava, falei que eu enxergava que ele teria condições, mas fiquei muito feliz também pela do William, até por todas as dificuldades que ele teve com as cirurgias, então são conquistas dos jogadores que nós temos uma parcela ali Fernando Seabra.

São muitos, eles têm uma cultura de trabalho bacana. Não quero ser injusto falando de alguns, mas tem vários, o Romero é um cara espetacular de trabalho, Ramiro, Cássio tem uma energia muito boa, Rafa Silva, Dinenno. Estou falando de alguns que você tem que tomar cuidado e segurar porque senão o cara vai além do que deve do tanto que gosta de trabalhar

Autocrítica de trabalho

Eu acho que o treinador é fundamental para que a equipe obtenha resultados. O Cruzeiro, dentro de um processo todo de reconstrução, iniciou uma transição, que é de uma SAF para outra, e essa transição não necessariamente dura duas semanas, não tem um prazo. E além disso tivemos as transições de elenco, até todo mundo se entender, falar a mesma língua, compartilhar valores, leva tempo. Eu entendo que as dificuldades de resultado elas eram por mim esperadas nesse momento. Por mais que você qualifique, isso não garante que de forma automática as coisas vão se traduzir para o entrosamento e as ações que precisam acontecer de forma sincronizada no campo. Quando chegamos ao Cruzeiro, a gente troca um sistema que era uma marcação individual que vinha sendo feita pelo Nico (Larcamón) que vinha com um sistema mais zonal, e isso levou tempo. Quando chegam esses jogadores, eles também tinham outros hábitos, então de novo volta um processo de aprendizagem Seabra, ao UOL.

