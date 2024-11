Corinthians: O que muda com adiamento da votação do impeachment de Augusto

Com isso, o cenário desfavorável para Augusto pode mudar até segunda. Isso porque o presidente vem fazendo força para manter a agenda positiva no clube e ampliar o diálogo com as chapas de conselheiros.

A compra à vista dos direitos econômicos de Hugo Souza foi o primeiro ato do presidente para tentar "virar a mesa". A compra do goleiro não teve custas ao clube, que contou com a ajuda de dois parceiros: a Esportes da Sorte e o banco Daycoval. Enquando a casa de apostas entrou com a grana (R$ 4,8 milhões), o banco cuidou de toda a parte burocrática.

Melo também colocou em prática o plano de recuperação financeira do clube. A Comissão Especial Mista (entre diretoria executiva e conselho) estudou a adoção de medida judicial com objetivo de auxiliar o clube no processo de reestruturação. A medida adotada foi o Regime Centralizado de Execuções (RCE Cível), visando a confecção de um plano coletivo de pagamento dos credores.

Após a decisão da comissão mista, o clube então distribuiu na data de 26.11.2024 o pedido junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pedido esse acatado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhando-o a uma das varas especializadas na 1ª instância.

Nota oficial de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho

O lançamento da vaquinha organizada pelos Gaviões da Fiel, que visa quitar a Neo Química Arena entra nessa conta. A uniformizada já demonstrou apoio à atual gestão e, inclusive, solicitou que a reunião da votação fosse adiada por Romeu Tuma. O presidente do Conselho se reuniu com as lideranças das organizadas para explicar o rito de impeachment.

Por fim, a possível entrada da equipe alvinegra no G7 pode fazer Augusto ganhar ainda mais apoio da torcida. No geral, a Fiel está do lado de Augusto. Nas redes sociais, é possível ver inúmeros comentários de apoio ao mandatário e citando que o processo administrativo contra ele se caracteriza como um "golpe".