Corinthians na Libertadores? Cenário é 'totalmente favorável', diz Casão

Entre eles, o confronto direto com o Bahia, que está uma posição à frente do Corinthians, mas com a mesma pontuação.

Agora, o Corinthians tem três jogos que pode ganhar os três. O Corinthians, pra mim, é favorito nos três — Criciúma fora, Bahia em casa e Grêmio.

Do São Paulo para baixo, o Corinthians é o time que joga melhor e faz tempo.

Walter Casagrande

