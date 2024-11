Augusto Melo tenta doar R$ 1.000 para vaquinha, mas diz: 'Site travou'

Fala, Fiel Eu falei que seria o primeiro a doar, mas tentei muitas vezes e o site travou! Vocês são F*DA! Quando conseguir fazer minha contribuição vou mostrar pra vocês! Obrigado por tudo! Vai Corinthians!! Augusto Melo

Augusto Melo confirmou que ainda não conseguiu fazer sua doação. Ele participou nesta manhã da Live do André Henning, da TNT Sports, e falou sobre a iniciativa dos Gaviões.

Fico muito feliz com essa iniciativa da Gaviões, mostra mais uma vez que é a maior torcida do mundo, a mais fanática. Assim que abriu a vaquinha eu já estava fazendo meu Pix, até agora não consegui. Graças a Deus, porque estou vendo que está tudo travado, muita gente querendo doar. É histórico, pela primeira vez no mundo uma torcida dá uma arena para o seu clube. Foi a Gaviões que criou, com todo aval e apoio do Corinthians. Augusto Melo, à TNT Sports

O site da vaquinha enfrentou instabilidade devido à alta demanda. Os Gaviões fizeram uma fila virtual para facilitar o acesso diante da grande procura pelos torcedores.

A ação já arrecadou mais de R$ 4 milhões em pouco mais de 12h. A meta da vaquinha é o valor total da dívida de R$ 700 milhões.