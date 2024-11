Atacante Victor Sá processa Botafogo por atraso em pagamento de dívida

Depois, em 15 de outubro, as partes firmaram outro contrato para parcelar o valor — com assinatura de John Textor.

O Botafogo deveria pagar R$ 367,4 mil em 20 de novembro (semana passada). A segunda parcela, de R$ 183,7 mil, foi lançada para 20 de dezembro.

Mas Victor Sá alega que o Botafogo também não cumpriu com o parcelamento. A dívida é com a empresa SA Assessoria e Marketing Esportivo, por meio da qual o jogador recebe o direito de imagem.

Por isso, o jogador decidiu processar o Botafogo no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), cobrando ainda, além do valor devido, mais 10% de multa. Ou seja, R$ 404,2 mil.

O pedido de Victor Sá à Justiça, feito pelo advogado João Henrique Chiminazzo, é que o clube seja alvo de um mandado de execução da dívida para que quite os valores em três dias, com juros, correção monetária e honorários advocatícios — além da parcela que inicialmente estava prevista para dezembro.

O Botafogo ainda não foi intimado no processo, que foi distribuído nesta quinta-feira (28).