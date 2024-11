Técnico do Botafogo diz que Bastos preocupa para final da Libertadores

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, afirmou à ESPN que a situação de Bastos preocupa para a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no sábado (30). O zagueiro foi substituído com dores na vitória sobre o Palmeiras, na última terça (26).

Estou como o torcedor, preocupado [com Bastos] também. Temos que ver nesses dias como as coisas vão se desenvolver. Não temos nenhuma decisão definitiva. Artur Jorge, à ESPN