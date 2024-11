Palmeiras: Torcida se divide e briga por Abel, que ouve 'burro' pela 1ª vez

A derrota do Palmeiras para o Botafogo em pleno Allianz Parque, que complicou e muito a briga do Alviverde pelo título do Brasileirão, foi o suficiente para Abel Ferreira ouvir algo que nunca tinha ouvido em quatro anos de futebol brasileiro: os gritos de "burro", por uma pequena parte da torcida.

Impaciência da torcida começou cedo

Abel reclamou com torcedores logo no 1º tempo. O Palmeiras fez 15 minutos muito bons, mas sofreu o primeiro gol aos 19 e depois disso a ansiedade da torcida palmeirense apareceu. Nomes como Rony e Felipe Anderson foram muito vaiados ainda aos 30 da primeira parte, e Abel se virou para arquibancada e esbravejou — o técnico já havia reclamado da postura de alguns torcedores em coletivas recentes.

A situação só piorou com o domínio do Botafogo na partida. O Palmeiras teve boas chances de empatar no 1º tempo, Rony até chegou a acertar a trave, mas o 2º tempo foi todo do Botafogo. Marcos Rocha foi expulso aos 25 minutos do 2º tempo, e as reclamações só aumentaram — três minutos depois, o Botafogo chegou ao segundo gol.