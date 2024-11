Palmeiras x Botafogo: a justificativa do árbitro para expulsar Marcos Rocha

O árbitro Wilton Pereira Sampaio alegou "conduta violenta" para expulsar Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Wilton afirmou na súmula que Marcos Rocha deu "um tapa do no rosto de seu adversário". O lance aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de escanteio para o time carioca. A partida estava 1 a 0 para o Botafogo.