Líderes foragidos e duas prisões: emboscada da Mancha completa um mês

A emboscada da Mancha Verde a ônibus com cruzeirenses da Máfia Azul, que deixou um morto e 17 feridos, completou um mês nesta quarta (27). Foram realizadas duas prisões desde então, o caso trocou de delegacia dentro da Polícia Civil e líderes da organizada seguem foragidos da Justiça.

O que aconteceu

A Polícia prendeu, na última segunda-feira (26), o segundo palmeirense envolvido no ataque. As autoridades cumpriram um mandado de prisão temporária e capturaram Jeovan Fleury Patini em Mairiporã, cidade onde ocorreu a emboscada. Ele será ouvido e permanecerá detido.

O intervalo entre as duas prisões realizadas até o momento foi de 26 dias, e ambos não estão entre as lideranças já identificadas. Em 1º de novembro, Alekssander Ricardo Tancredi foi identificado e localizado na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Ele foi indiciado por homicídio e mais quatro crimes e segue preso.