Botafogo foi poderoso contra Palmeiras, diz Casão: 'Colocou a mão na taça'

O Botafogo "colocou a mão na taça" do Brasileirão com a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (27).

O Botafogo colocou a mão na taça ontem. E colocou a mão na taça com imposição — foi poderoso. Pegou a taça e falou assim: vai ficar comigo.