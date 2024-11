Palmeiras tem última chance do ano para mostrar desempenho em jogos grandes

Queda para o Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores com drama. O Palmeiras fez ótima campanha na fase de grupos e tinha a chance de decidir em casa mais uma vez. A atuação da ida foi ruim, com derrota por 2 a 1, e na volta a equipe viu o Alvinegro abrir 2 a 0. De forma épica, a equipe foi buscar o 2 a 2, marcou o terceiro que levava para os pênaltis, mas o VAR anulou.

Palmeiras tem desempenho preocupante contra equipes do G6 do Brasileirão. A equipe venceu apenas um dos nove jogos disputados contra equipes do G6. O único triunfo foi no clássico contra o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, com gol de Flaco López já nos minutos finais da partida.

São apenas oito pontos de 27 possíveis contra o G6 — isso significa um aproveitamento de apenas 29,6% dos pontos. O retrospecto é de uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.

Por outro lado, Palmeiras sobra contra o Z4. Em oito jogos contra as equipes do atual Z4 do Brasileirão (RB Bragantino, Criciúma, Cuiabá e Atlético-GO) são sete vitórias e um empate (um aproveitamento de 91,66%.

Botafogo é problema para o Palmeiras em 2024