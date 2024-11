Leila promete boas-vindas a John Textor em meio a alfinetadas e tensão

A presidente alviverde, inclusive, não foi ao Nilton Santos nesta temporada e teve boneco com o seu rosto enforcado próximo ao estádio carioca. Antes do jogo pelo Brasileirão, bonecos com fotos de Leila e do presidente Ednaldo Rodrigues foram pendurados em uma rampa em frente ao setor sul do estádio, onde ficou concentrada a torcida palmeirense.

Leila apontou falta de segurança para circular pelo estádio do Botafogo e não compareceu à derrota alviverde pela Libertadores. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, a mandatária acreditava que Textor deixou o clima insustentável ao fazer declarações que não podem ser comprovadas e que criaram uma rivalidade inexistente entre as equipes.

Textor provocou antes de jogo pela ponta do Brasileirão

O norte-americano afirmou que o Botafogo gosta de jogar no Allianz Parque. O time carioca eliminou o clube paulista nas oitavas de final da Copa Libertadores em duelo na casa alviverde.

Gostamos de jogar no estádio deles. A gente vai bem lá e gosta de jogar na casa do Palmeiras. Vocês já viram isso. John Textor, dono da Saf do Botafogo

Artur Jorge distribuiu indiretas

O comandante reclamou de um possível "investimento" de concorrentes ao título em rivais do Botafogo. O treinador ainda criticou a arbitragem e afirmou que seu time não precisa de "dois, três pênaltis para se ganhar um jogo".