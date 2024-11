Lavieri: Eleição no Palmeiras teve muita coisa errada do lado da Leila

A vitória de Leila Pereira com uma ampla vantagem nas eleições para a presidência do Palmeiras foi marcada por situações erradas, afirmou Danilo Lavieri na Live do clube nesta terça-feira (26).

Leila Pereira foi reeleita presidente do clube alviverde para o triênio seguinte com 2.295 votos contra 858 para Savério Orlandi em eleição realizada no último domingo (24).