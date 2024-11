Igor Jesus cita mental do Botafogo após vitória: 'Não estávamos abalados'

O atacante Igor Jesus destacou a força mental do Botafogo após a vitória da equipe sobre o Palmeiras por 3 a 0, nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão. Ele afirmou que, mesmo com os tropeços recentes e a perda da liderança na última partida, o elenco não se abalou.

Muito feliz pela vitória e os três pontos. Isso mostra que em nenhum momento estávamos abalados. Infelizmente, dentro da nossa casa, os adversários não jogam de igual para igual, sempre tentam ganhar um tempo a mais. Mas nos mantemos firmes todos os dias mentalmente, todo mundo se apoiando e hoje conseguimos uma vitória importante e temos de manter os pés no chão. Temos a final da Libertadores e depois voltar pensar no Brasileiro. Igor Jesus, à TV Globo

Botafogo atropela Palmeiras e cala Allianz

O Botafogo não deu chances para o Palmeiras e bateu o adversária na "final antecipada" do Campeonato Brasileiro. Gregore, no primeiro tempo, Savarino e Adryelson — estes na etapa final — marcaram os gols do jogo no Allianz Parque.