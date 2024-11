Flamengo empata com o Fortaleza e se despede da briga por título brasileiro

Em jogo agitado e quente, Fortaleza e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0, nesta terça-feira, na Arena Castelão. O duelo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os cariocas ficaram com um a menos desde os 21 minutos do segundo tempo.

O resultado é ruim para os dois e acaba com as chances do Fla de título brasileiro. Ambos perdem uma posição por conta da vitória do Internacional na rodada. O Fortaleza fica em quarto, com 65, e o Flamengo em quinto, com 63. O líder Botafogo chegou aos 73 e não pode mais ser alcançado pelo rival rubro-negro.

Os dois times voltam a entrar em campo no domingo. O Fortaleza visita o Vitória às 18h30 (de Brasília), enquanto o Flamengo enfrenta o Internacional às 16h (de Brasília), no Maracanã.