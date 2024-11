Gaviões, Corinthians e Caixa assinam último acordo para criação de vaquinha

Pix será criado em breve

O próximo passo será anunciar a plataforma, o site e a chave Pix da ação. Assim, os torcedores pagarão diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pela organizada ou pelo Corinthians.

Ainda não há uma chave Pix oficial para a vaquinha. Nos meses anteriores, golpistas lançaram uma falsa vaquinha nas redes sociais.

A dívida do Corinthians com o banco estatal gira em torno de R$ 700 milhões. O débito se refere aos juros do financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da Neo Química Arena, no início da última década.