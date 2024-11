Adeus, G9: os impactos da derrota do Cruzeiro para quem quer Libertadores

O G8 se formará caso o Botafogo conquiste a Glória Eterna, "beneficiando" um outro compatriota. Atual vice-líder do Brasileirão, a equipe carioca já está classificada para a Libertadores de 2025 por sua campanha no campeonato e abrirá uma nova vaga na tabela se bater o Galo na final do torneio continental.

Classificação e jogos Brasileirão

Já o Atlético pode embolar ainda mais a briga pela zona de classificação se ganhar a Libertadores deste ano. O time mineiro ocupa a décima colocação no Brasileiro e, fora do grupo seleto, joga a final também para garantir a sua participação na edição do ano que vem sem precisar estar no G7 nacional. Neste momento, o Galo tem menos de 2% de chances pegar uma vaga do Brasileiro, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Garro é abraçado por Carrillo após marcar gol do Corinthians sobre o Vasco em duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Marco Miatelo/AGIF

Atualmente, apenas uma vaga via Brasileirão está em jogo, com três times em forte disputa. Seis times já foram confirmados na Libertadores de 2025: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras e São Paulo. A corrida pela sétima vaga está quente, com Bahia, Cruzeiro e Corinthians empatados com 47 pontos cada um.

A 35ª rodada ainda não acabou. O próprio Cruzeiro pode tomar a frente pela sétima vaga dependendo do resultado de seu jogo contra o Grêmio, que será realizado na quarta (27).

Chances de classificação para a Libertadores via Brasileirão