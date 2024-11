Textor provoca e diz que Botafogo gosta de jogar no Allianz: 'já viram'

O que aconteceu

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão após vitória sobre o Atlético-GO e tropeço do Botafogo. O time carioca ficou no 1 a 1 com o Vitória no Nilton Santos.

Os clubes se enfrentaram uma vez no Allianz Parque nesta temporada, e os cariocas levaram a melhor. Apesar do empate em 2 a 2, o Botafogo eliminou o Alviverde nas oitavas de final da Libertadores.

Além disso, o Botafogo está invicto como visitante contra a equipe de Abel Ferreira desde 2022. Na temporada 2023, os cariocas venceram por 1 a 0. No ano anterior, o Palmeiras levou a melhor ao aplicar um 4 a 0.

O Palmeiras mantém a ponta da tabela em caso de vitória ou empate, já o Botafogo precisa de um triunfo no Allianz Parque. O Alviverde tem a "vantagem" da igualdade por possuir um triunfo a mais do que o rival.

Embates entre Palmeiras e Botafogo em 2024