Árbitro explica expulsão de Tiquinho em empate do Botafogo: 'seu palhaço'

O árbitro Ramon Abatti Abel justificou, na súmula da partida, a expulsão de Tiquinho Soares nos acréscimos do empate entre Botafogo e Vitória, no último sábado (23), pelo Brasileirão. De acordo com o documento, o camisa 9 xingou o juiz é o chamou de "palhaço".

Relato que expulsei de forma direta o atleta de numero 9, senhor Francisco das Chagas Soares dos Santos [Tiquinho Soares], da equipe do Botafogo, por, após paralisar o jogo, o mesmo veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras: 'vai toma no teu c*'. Relato ainda que me senti ofendido. Após expulso, o jogador retorna em minha direção e proferiu as seguintes palavras: 'você é um palhaço'. Trecho da súmula de Botafogo e Vitória.

O que aconteceu

Tiquinho recebeu o cartão vermelho direto e desfalca o Botafogo contra o Palmeiras. A partida que vale a liderança do Brasileirão será na terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.