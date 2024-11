Resiliência alviverde: 7 vezes que o Palmeiras comprovou tese de Abel

Em 2023, após a 27ª rodada, o Palmeiras deixou o Allianz Parque derrotado pelo Atlético-MG, fora do G4 do Brasileirão e a 14 pontos do líder Botafogo. A equipe tinha acabado de ser eliminada das semifinais da Copa Libertadores para o Boca Juniors e parecia que caminhava para o fim de uma temporada melancólico.

Pouco mais de um mês depois, o Alviverde só dependia de uma vitória para confirmar o título. Além disso, durante o caminho para o título teve um confronto direto contra o Botafogo, jogo em que começou perdendo por 3 a 0 só no 1º tempo, mas na segunda parte buscou a vitória por 4 a 3.

Classificação heroica contra o Atlético-MG

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação às quartas da Libertadores após empate com o Atlético-MG Imagem: Ettore Chiereguini/Ettore Chiereguini/AGIF

Nas quartas de final da Copa Libertadores de 2022, o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG e conseguiu uma classificação histórica.

O jogo de ida acabou empatado em 2 a 2, e na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras teve Danilo expulso aos 29 minutos do 1º tempo, e Gustavo Scarpa aos 37 do 2º tempo.