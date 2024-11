Inter goleia, mantém sonho de título e deixa Bragantino atolado no Z4

O colorado não abandona o sonho do título brasileiro: a diferença é de cinco pontos para Palmeiras e Botafogo. Faltam três rodadas e o time está há 16 jogos sem perder.

O time de Roger Machado dominou desde o começo, tomou um susto ainda no primeiro tempo, mas sobrou na etapa final.

Já o Red Bull Bragantino segue em situação complicada. Há 11 jogos sem vencer, estacionou na zona de rebaixamento, com 37 pontos, um a menos que o Fluminense, o primeiro fora do Z4.

Na próxima rodada, o Inter recebe o visita o Flamengo, no Maracanã, domingo, 16h. O atacante Borré levou terceiro amarelo e está suspenso.

Já o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, também no domingo, mas às 18h30. Será o reencontro do técnico Fernando Seabra com o ex-clube.

Inter 'apressadinho'

O Inter começou muito bem. Pênalti em Borré já com cerca de um minuto e meio de jogo. Primeiro ataque mais estruturado, e o atacante colombiano foi deslocado na hora do chute por Juninho Capixaba. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não titubeou.