Gols simultâneos e drama no fim: o minuto a minuto de Palmeiras e Botafogo

20h10 - Botafogo perde chance incrível e se complica no jogo. Aos 39 do 1º tempo, Cuiabano cruzou rasteiro para Igor Jesus na pequena área, o atacante mergulhou de carrinho e finalizou a bola mascada. O goleiro Lucas Arcanjo fez boa defesa para evitar o gol de empate.

20h17 - final do 1º tempo do jogo do Palmeiras. 20h20 - final do 1º tempo do jogo do Botafogo. A situação do Palmeiras era muito mais confortável: o Atlético-GO estava praticamente rebaixado e não lutava por mais nada no campeonato. Enquanto o Vitória buscava o triunfo para confirmar de vez sua permanência na Série A.

21h00 - Botafogo pressiona no Vitória. A equipe de Artur Jorge conseguia criar boas chances, mas pecava na hora de finalização e permitia que o Vitória retardasse muito o jogo.

21h19 - Botafogo chega ao gol de forma muito inusitada. Aos 42 minutos do 2º tempo, Matheus Martins cruzou para Tiquinho Soares, o atacante cabeceou, a bola desviou no zagueiro Wagner Leonardo e matou o goleiro Lucas Arcanjo.

21h24 - Palmeiras vence Atlético-GO e aguarda fim do jogo do Botafogo para confirmar a liderança. O Palmeiras sofreu demais contra o lanterna e com o gramado (choveu muito em Goiânia antes da bola rolar). O próprio técnico Abel Ferreira admitiu que teve medo da derrota escapar. Foi um jogo muito burocrático da equipe, que empilhou volantes em campo nos minutos finais do jogo.

21h30 - Fim de jogo do Botafogo. Empate não foi suficiente para recuperar a liderança. O gol contra fez o Botafogo somar um ponto e chegar a 70, a mesma pontuação do Palmeiras. No entanto, o primeiro critério de desempate é o número de vitória e a equipe de Abel leva vantagem (21 contra 20).