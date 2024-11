Daniel Alves posta vídeo cantando música gospel no Instagram; veja

O ex-jogador Daniel Alves fez duas publicações em seu Instagram, neste sábado (23), cantando música gospel e citando versículo da bíblia nas legendas.

O que aconteceu

Neste domingo (24), o jogador compartilhou, em seu perfil no Instagram, um vídeo cantando música gospel. Além do vídeo, ele também publicou uma foto com uma legenda de um versículo da bíblia. Ele está em liberdade provisória desde março.

Em fevereiro, o Tribunal de Barcelona condenou Alves a quatro anos e seis meses de prisão pela agressão sexual a uma jovem de 23 anos. O ato teria acontecido no banheiro da balada Sutton, em Barcelona, na Espanha.