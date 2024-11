Confronto direto e rivais 'vivos': a reta final de Palmeiras e Botafogo

Confronto direto e reta final

O Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque na 36ª rodada. Após este confronto, o Verdão vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro (7º colocado) e fecha o campeonato recebendo o Fluminense (16º) em casa.

Após perder o título da Sul-Americana, o Cruzeiro precisa vencer suas próximas partidas se quiser ir à Libertadores em 2025. O time mineiro atualmente briga com o Bahia por uma vaga na fase prévia do torneio continental. Já o Fluminense convive com o fantasma da Série B nas últimas rodadas, e pode ser que ainda esteja ameaçado na última rodada.

No caminho do Botafogo (além do Palmeiras), estão Internacional (5º), fora de casa, e São Paulo (6º), no Nilton Santos. Ambos estão disputando uma vaga na Libertadores, de olho no G5, que garante vaga direta na fase de grupos do torneio.

Correndo por fora com 64 pontos, seis atrás do líder e vice-líder, está o Fortaleza, que ainda disputará quatro jogos. O time cearesense recebe o Flamengo em casa pela 35ª rodada, dia 26, e depois enfrenta Vitória e Atlético-GO, ambos fora de casa, e fecha o campeonato contra o Internacional em casa.

Jogos finais do Palmeiras

Botafogo (2º), casa