São Paulo segue sem Calleri para enfrentar o Atlético-MG; veja escalações

O São Paulo está escalado para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado (23), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zubeldía definiu o Tricolor com: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Ruan; Igor Vinicius, Alisson, Luiz Gustavo, Lucas; Luciano, Ferreirinha, André Silva.

Assim como no último jogo do São Paulo, Calleri é desfalque e dá lugar a André Silva. O atacante sentiu dores musculares e não aparece nem no banco de reservas.