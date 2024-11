Palmeiras sofreu contra Vitória e torce para Botafogo sentir mesmo 'veneno'

O Vitória é o 12º colocado do Brasileirão com 41 pontos e só respirou na luta contra o rebaixamento nas últimas cinco rodadas, mas pode ter um papel decisivo na disputa entre Botafogo e Palmeiras para saber quem fica com título deste ano.

O que aconteceu

O time comandado por Thiago Carpini, ex-São Paulo e Água Santa, é o adversário do Botafogo neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e contará com a torcida do Palmeiras — que enfrenta o Atlético-GO no mesmo horário em Goiânia.

Vitória é o único time que venceu o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão deste ano, e agora o Alviverde torce para o Botafogo "sentir do mesmo veneno" jogando em casa. O Alviverde tem três derrotas como mandante (Athletico-PR, Inter e Vitória), mas os outros dois jogos ocorreram na Arena Barueri.