Flamengo de 2019 criou ídolos, formou treinador e virou parâmetro no Brasil

As heranças positivas foram muitas, mas o legado aumentou a pressão nos anos seguintes. Em 2022 foi quando o Fla chegou mais perto de algo daquele tipo ao conquistar a Libertadores de forma invicta e a Copa do Brasil. A constante necessidade de achar um treinador como Jorge Jesus e o fantasma do português quando ficava livre no mercado nunca abandonaram o clube.

Aquele Flamengo teve apenas nove derrotas em 74 jogos. Foram 150 gols marcados e 64 sofridos. Gabigol viveu o melhor ano da vida com os 43 gols feitos, seguido por Bruno Henrique, com 35. No Brasileirão, fez incríveis 90 pontos e não perdeu jogando em casa. Foram vários recordes empilhados.

Geração de ídolos no fim

O Flamengo de Zico, Júnior e companhia virou também o Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e outros daquele elenco. Apesar de aquele time ideal só ter atuado oito vezes junto, aqueles nomes entraram para a história.

Na final da Libertadores, o Fla entrou em campo com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Hoje, apenas Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique devem permanecer no time para 2025. Os três, inclusive, são os principais capitães do time e liderança forte no vestiário. O camisa 8 foi para a Europa e retornou para assumir o papel ainda maior como grande nome de 2024. Gabigol está de saída e Filipe Luís retornou como treinador.