Autor de gol do São Paulo, André Silva valoriza empate contra o Atlético

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG neste sábado (23), no MorumBIS, pelo Brasileirão. O atacante André Silva, que marcou o gol de empate, saiu satisfeito com o desempenho da equipe.

O que aconteceu

Após sair perdendo por 2 a 0, o Tricolor fez dois gols e ficou perto da virada ainda antes do intervalo. Na entrevista da saída de campo, André Silva destacou a vaga na pré-Libertadores já garantida pelo São Paulo.