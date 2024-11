Por que Botafogo tem sofrido para fazer gols? PVC explica na prancheta

PVC destacou que os adversários têm procurado impedir o jogo do Botafogo pelo meio, forçando o time de Arthur Jorge para as laterais do campo. Com tantos cruzamentos, a média de gols do time despencou.

Está ficando muito difícil para fazer infiltração porque o Botafogo está muito marcado nessa área central. A bola escapa para o lado e metem na área. O resultado é que o Botafogo está consagrando os zagueiros.

O que não é uma característica do Botafogo, pelo menos até o jogo contra o Peñarol, quando fez 5 a 0 em 28 minutos. Nos cinco jogos seguintes, o Botafogo fez os mesmos cinco gols em 450 minutos.

PVC projetou a escalação do Botafogo contra o Vitória, neste sábado (23), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão, sem os expulsos Alexander Barboza e Luiz Henrique.