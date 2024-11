'Pronto para fazer as pazes', diz Materazzi 18 anos após cabeçada de Zidane

Faz 18 anos que a Itália foi campeã da Copa do Mundo 2006, batendo a França nos pênaltis por 5 a 3, após as seleções empatarem em 1 a 1 no tempo normal.

E o ex-zagueiro italiano Marco Materazzi falou sobre um dos episódios mais memoráveis da história das Copas: a cabeçada que Zinedine Zidane desferiu nele durante aquela final.

O que aconteceu

Materazzi disse em entrevista ao Daily Mail que nunca mais falou com Zidane após o incidente, mas que espera fazer as pazes com o ex-craque francês.