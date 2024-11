50 vezes Lucas: camisa 7 atinge marca e briga por artilharia do Brasileirão

Com o golaço anotado contra o Red Bull Bragantino, Lucas chegou aos 50 gols com a camisa do São Paulo e entrou na briga pela artilharia do Brasileirão.

O que aconteceu

Lucas anotou seu 14º gol na temporada, o 10º no Brasileirão. Luciano também soma dez bolas na rede no torneio.

O artilheiro da competição atualmente é Estêvão, com 12. Pedro e Yuri Alberto somam 11 cada um.