Inter garante vaga na Libertadores de 2025; veja quem já está classificado

O Internacional está na Libertadores de 2025. O Colorado garantiu sua volta à competição continental após os resultados da 34ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Internacional é o atual 5° colocado, com 62 pontos. A distância para o Bahia, atualmente na 8ª posição, é de 16 pontos, com apenas mais 12 em disputa. Com o Flamengo já garantido no G6, a zona de classificação para a Libertadores agora virou G7.

O Colorado só não sabe ainda se a vaga será direta na fase de grupos ou se terá de disputar a Pré-Libertadores. Para ir direto há três cenários possíveis: entrar no G4, ficar em 5° com o Flamengo dentro do G4 ou ficar até em 6° contando com o título do Botafogo na Libertadores deste ano, e o Fla no G5.