Algoz do Corinthians, goleira do Palmeiras deixou a polícia pelo futebol

Esportivamente, a colombiana disputa posição com outra goleira com certa badalação: a suíça/brasileira Natascha, que vira e mexe também é convocada. Atuações como no clássico diante do Corinthians ajudam, e muito, nessa concorrência e também em criar uma certa idolatria na famosa escola de goleiros do Palmeiras — que agora tem uma representante feminina.

São Marcos até já ofereceu a auréola para que Kate Tapia faça parte do rol de santos do clube.