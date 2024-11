Diretor despista sobre ídolo do Real Madrid como reforço do Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, despistou sobre a possível contratação do zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid e PSG, e atualizou o planejamento por reforços para 2025.

O que aconteceu

Questionado se havia conversado com representantes do zagueiro espanhol, o dirigente brincou com a imprensa: "Não vai conseguir me pegar nisso". Ele falou após a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Sergio Ramos estaria na lista de alvos do Corinthians para 2025, de acordo com o colunista do UOL Samir Carvalho. O experiente defensor está sem clube e chegaria sem custos ao Timão.