Seleção vasculha Inglaterra, mas acha solução para o meio-campo no Flamengo

Dorival iniciou sua trajetória com uma trinca de meio-campo 100% 'inglesa': João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Os três foram titulares em sete dos oito primeiros jogos, sendo que só não atuaram as oito partidas porque o treinador escalou reservas contra o México.

Na nona partida, André, que tinha acabado de estrear pelo inglês Wolverhampton, ganhou a posição de titular de João Gomes. A trinca com André se repetiu nas partidas contra Equador e Paraguai.

Na Data Fifa seguinte, o trio se tornou dupla, com Paquetá sendo recuado para o lado de André contra o Chile. A atuação abaixo fez Dorival já mudar os dois atletas no jogo seguinte, diante do Peru, quando finalmente entrou Gerson. O meia do Flamengo tinha entrado bem na segunda etapa contra o Chile e ganhou a posição ao lado de Bruno Guimarães frente ao Peru. Os outros "ingleses" que figuraram em listas foram Andreas Pereira, Douglas Luiz e Casemiro.

Bruno Guimarães e Gerson terminaram o ano como titulares da seleção brasileira. A dupla iniciou os últimos três jogos, mas o destaque foi todo do jogador do Flamengo, com direito a gol contra o Uruguai.

A próxima partida da seleção brasileira está marcada somente para março, mas, se nada mudar, Dorival Jr parece finalmente ter encontrado o dono do meio-campo para a Copa do Mundo de 2026. E não precisaria nem sequer sair do Rio de Janeiro, sede da CBF, para isso.