Palmeiras pode ter Dudu e Felipe Anderson titulares contra o Bahia, diz PVC

Com Estêvão suspenso, Abel também pode promover a entrada de Maurício entre os titulares, mas a tendência é que Dudu e Felipe Anderson comecem jogando, segundo PVC.

Ele me deu a impressão de que ele ia trabalhar para ter o Felipe Anderson na direita, e isso abre o corredor da esquerda para o Dudu.

A outra possibilidade é o Maurício com o Veiga, mas acho que ele vai com Felipe Anderson na direita e Dudu na esquerda.

Paulo Vinícius Coelho

