Grêmio evita o pior no fim, empata com Juventude, mas segue na beira do Z4

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, dia 27. Já o Juventude recebe o Cuiabá em casa, neste sábado (23).

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O Grêmio abriu o placar com um gol de Braithwaite logo aos 2 minutos. O jogo seguiu bastante truncado, com faltas duras de ambos os lados. O árbitro Bruno Arleu de Araújo distribuiu três cartões amarelos para cada lado apenas no 1º tempo.

Nos acréscimos do 1º tempo, péssima notícia para o Grêmio. Rodrigo Ely, que era um dos melhores defensores do tricolor gaúcho, sentiu o joelho após dividida e precisou ser substituído. O zagueiro deixou o gramado de maca, chorando muito.

No mesmo minuto, o Juventude chegou ao gol de empate com uma jogada de bola parada. Ewerthon lançou na área, e Mandaca cabeceou para o fundo da rede de Marchesín, ganhando a jogada entre os defensores do Grêmio na área.

O Juventude virou a partida para 2 a 1 na volta do intervalo, com Lucas Barbosa anotando um golaço aos 6 minutos do 2º tempo. O time jaconero ainda perdeu a chance de ampliar a partida quatro minutos depois. Gabriel Taliari perdeu pênalti, que foi defendido por Marchesín.