Goleira do Palmeiras: 'Segunda vez que elimino o Corinthians nos pênaltis'

Aconteceu de novo. Kate Tapia diante do Corinthians em uma disputa de pênaltis? Melhor para a goleira, que hoje está no Palmeiras e foi o destaque na decisão do Paulistão Feminino 2024.

"Segunda vez que elimino os Corinthians nos pênaltis", comemorou ela, ainda no gramado.

A primeira vez foi quando ela ainda defendia do América de Cali, da Colômbia, na semifinal da Libertadores Feminina 2020, disputada em 2021.