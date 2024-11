Corinthians: André Ramalho explica discussão com Garro durante vitória

André Ramalho, zagueiro do Corinthians, explicou o motivo da discussão que teve com o meia Rodrigo Garro durante a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Ramalho e Garro bateram boca na primeira etapa e tiveram que ser separados por companheiros. O defensor explicou após a vitória o motivo da discussão e exaltou o companheiro argentino.