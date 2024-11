Botafoguense dispensa avião e vai de bicicleta para final da Libertadores

Estará no Uruguai no Botafogo x Palmeiras: 'Vou dar meu jeito'

José Marcelo percorrerá mais de 1,3 mil quilômetros pedalando até Buenos Aires Imagem: Arquivo pessoal

Pelos cálculos de Marcelo, ele estará no Uruguai quando o Botafogo irá enfrentar o Palmeiras, em 26 de novembro, no Allianz Parque (SP), jogo que pode decidir o título brasileiro e que acontecerá quatro dias antes da final da Libertadores.

O torcedor ainda não tem uma estratégia traçada para assistir a decisiva partida, mas garante que dará seu jeito de acompanhar o Fogão.

No jogo com o Palmeiras, com certeza vou estar no Uruguai, mas aonde no Uruguai eu não sei (risos). Vai depender do ritmo, do que vai acontecer, mas estarei no Uruguai. Vou ter que dar um jeito de assistir esse jogo. Meu irmão até falou: 'cuidado para não apanhar lá da galera do Peñarol (risos)', mas estou de boa. Não sei como é porque nunca fui ao Uruguai. Não sei se assistirei pelo celular, pelo radinho... Alguma coisa eu vou ter que fazer para assistir. Não só esse como contra o Galo e o Vitória

José Marcelo

Amor pelo Botafogo é herança de pai e tio que se foram

José Marcelo fez camisa em homenagem ao pai e o tio, que o fizeram ser botafoguense Imagem: Arquivo pessoal

O amor pelo Botafogo foi herdado do pai, Viriato, e do tio, João, que já se foram. Em forma de gratidão, Marcelo mandou fazer uma camisa alvinegra com os nomes deles e está levando-a em sua bicicleta.