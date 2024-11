Andrade: Jorge Jesus não morrerá feliz se não dirigir a seleção brasileira

O colunista disse que o único empecilho para a CBF ter Jorge Jesus no comando da seleção na Copa de 2026 é a multa rescisória no Al-Hilal.

A informação que eu tenho do lado de Jorge Jesus é que se o Ednaldo convidar, se a CBF topar pagar a cláusula de rescisão dele — porque o Jesus não vai pagar do bolso dele, nunca fez isso inclusive —, se a CBF pagar a multa que ele tem no Al-Hilal ou esperar o contrato terminar, ele vai correndo para a seleção brasileira. Bruno Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.