Vini Jr reconhece força, mas diz que não pode combater o racismo sozinho

O que mais Vinicius Jr falou

Caminho certo no combate ao racismo: "É sempre bom melhorar e acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo, como faz a CBF".

Punição após atos racistas: "Tem sido algo muito importante, porque nos últimos três meses nós conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que cometeram. E isso a gente pode diminuir o mais rápido possível, porque até uma pessoa que é racista, eles vão ter medo de falar isso quando tem câmeras, e isso vai diminuindo e vai afetando outras pessoas também, que vão fazer menos".

'Qualquer ajuda é bem-vinda': "Eu sempre acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda. As pessoas pretas sofrem há muito tempo, e tem que chegar o momento em que tudo isso tem que acabar. Então a Fifa, que é um nome muito forte junto com a CBF, junto com todos os jogadores, temos essa força para combater. Então, vamos seguir juntos e firmes e fortes para aqui e no futuro bem próximo, as crianças que estão vindo para o nosso futuro tenham uma vida melhor".

Dia da Consciência Negra: "É muito importante por tudo que nós passamos e por tudo também que a CBF tem feito, junto com a Fifa, junto com todos os jogadores, estamos juntos nessa luta. A intenção é que no futuro bem próximo cada vez mais a gente possa ter menos casos de racismo".