São Paulo sonha encontrar novo James Rodríguez para reforçar time em 2025

Para encontrar um 'novo James Rodríguez', os cartolas também usam o exemplo de Lucas: um jogador de qualidade que aceitou voltar ao Brasil. Lucas, no entanto, tinha o desejo de permanecer fora do país e só retornou depois de não ouvir boas propostas e pela identificação com o Tricolor.

A diretoria são-paulina identifica a posição de meia armador como uma das lacunas do atual elenco. Além do meia, o Tricolor vai buscar reforços para lateral esquerda e direita.