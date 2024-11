Mauro Cezar cita fim melancólico de Gabigol no Fla: 'Boa sorte ao Cruzeiro'

Gabigol está vivendo um final melancólico na sua relação com o Flamengo e vai precisar dar a volta por cima no seu futuro clube, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta terça (19).

Ele vai ter que se provar no Cruzeiro ou onde for jogar. Se for o Gabriel dos últimos dois anos, ninguém vai gostar porque ele teve um momento que parecia ser um centroavante de Série C.